Кордон буде відкритий тільки для тих, хто їде у Ростовську область на голосування.

Проросійські найманці обмежують виїзд з окупованих Росією частин Донбасу через парламентські вибори в РФ.

Про це йдеться у повідомленні Східної правозахисної групи у Facebook.

Незаконні збройні формування "ЛДНР" обмежать роботу КПП на кордоні з РФ з 17 по 19 вересня. Нові правила стосуються громадян, які мають український паспорт, а також тих, хто не має паспорта РФ.

Саме в цей період пройдуть вибори за обрання депутатів у Держдуму РФ. Зазначається, що мешканців окупованих районів повезуть на голосування у Ростовську область.

Читайте такожДанілов розповів, за якої умови українська армія може взяти окуповані Донецьк і Луганськ"Пропуск осіб, котрі не мають паспорт РФ, чи які переслідують інші цілі, – відбуватися не буде", – йдеться у повідомленні.

Правозахисники додали, що бойовики вже наказали місцевим перевізникам скасувати будь-які виїзди з ОРДЛО на цей час.

Вибори в ОРДЛО й дії бойовиків

Незаконна паспортизація Путіним громадян України, котрі проживають на територіях, окупованих Росією, може допомогти Кремлю здобути потенційні додаткові голоси за правлячу партію "Єдина Росія", оскільки ця політсила там – у монопольному становищі.

Вибори до парламенту Росії пройдуть з 17 по 19 вересня. Напередодні з’являлися повідомлення про примусову е-реєстрацію мешканців з російськими паспортами для участі у виборах. Крім того, бойовики організували спецрейси у найближчу Ростовську область.

Фізичних виборчих дільниць на окупованій території Донецької та Луганської областей немає. Москва, таким чином, хоче унеможливити й запобігти невизнання результатів парламентських виборів міжнародною спільнотою, хоча визнавати Донбас частиною своєї країни теж не хоче.

Україна вже неодноразово висловлювалася щодо цього. Так, МЗС України висловило з цього приводу рішучий протест, а Верховна Рада закликала світову спільноту від залучення до виборів українців.

Автор: Яна Ставська