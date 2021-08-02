Окупанти визнали: своїх ресурсів на прибирання парку біля стадіону немає.

Бойовики "ДНР", які окупували частину Донбасу, пропонують жителям Донецька самостійно навести лад у парку біля стадіону "Донбас Арена", який заростає бур'янами і занепадає.

Про це пишуть "Новости Донбасса" з посиланням на "главу громадської палати "ДНР" Олександра Кофмана, який запропонував організувати відповідний суботник.

За його словами, у бойовиків зараз немає ресурсу для прибирання парку.

"Зараз я хочу залучити цих же хлопців, щоб спільними зусиллями, кинувши загальноміський клич, навести порядок на "Донбас Арені": покосити траву і навести там порядок", - заявив представник бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, територія "Донбас Арени" в окупованому Донецьку занепадає. Стадіон заріс бур'янами, а дерева висохли. За територією стадіону ніхто не доглядає. Все заросло травою і амброзією. Крім того, дерева, які колись спеціально тут висадили, вже засохли.

Ще одне відео в зарослій травою "Донбас Ареною" раніше опублікувала в мережі мешканка окупованого Донецька, заявивши, що "Рінат Леонідович заплакав би". За її словами, сам стадіон зараз запорошений і брудний, "нікому нічого не треба".

Автор: Юрій Годован