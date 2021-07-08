Раніше тут були доглянуті газони та зелені дерева.

Територія "Донбас-Арени"в окупованому Донецьку занепадає. Стадіон заріс бур'янами, а дерева висохли.

Про це повідомив представник переселенців в ТКГ Денис Казанський в Twitter.

Чоловік опублікував фото, за якими видно, що за територією стадіону "Донбас – Арена" ніхто не доглядає. Все заросло травою та амброзією. Крім того, дерева, які колись спеціально тут висадили, вже засохли.

"Донецьк. Наші дні. Занедбана територія "Донбас Арени" заростає бур'янами та занепадає. Дякую, Росія!",- написав Казанський в коментарі до фото.

Для порівняння він опублікував фото стадіону до окупації Донецька російськими бойовиками.

Стадіон "Донбас-Арена" побудували у 2009 році, він розрахований на 52 667 глядачів.

Як раніше повідомляв УНІАН, територія навколо стадіону "Донбас-Арена" в окупованому Донецьку заросла травою. Раніше там були доглянуті газони.

"Заросла" Донбас-Арена"... Хлопці, це просто жесть. Бачив би це Рінат Леонідович [Ахметов] - заплакав би. Трава - як в полях, занедбаних. Загалом, сумно все. А раніше тут була тільки газонна трава - пострижена, було все красиво, доглянуто", - розповіла місцева мешканка

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Анастасія Горбачова