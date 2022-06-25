Росіянин поскаржився на проблеми в армії та на фронті.

Окупанти мріють про втечу з України, вони скаржаться, що їм нічого не платять. Окрім цього, ЗСУ дають рашистам потужну відсіч, через що РФ зазнає великих втрат.

Про це свідчить перехоплена розмова окупанта, яку опублікували в Telegram-каналі Головного управління розвідки МО України.

Так, рашист, який знаходиться на Харківщині, розповідав про невдалі спроби атакувати позиції Збройних Сил України. Окупанти тікають та намагаються врятуватися від загибелі. Проте вдається це не усім.

"Втекло людей 80. Нас тут залишилось 6. БТР згорів мій", - скаржиться окупант.

Окрім цього він розповів, що російські військові не володіють інформацією про втрати. Проте вони здогадуються про велику кількість ліквідованих рашистів, тому не хочуть виконувати накази та тікають.

"Вчора в наступ вони ходили. Я план подивився, кажу, хлопці ну вас на… (до дідька). Я з вами не піду. Вам п… (каюк) буде. Ніхто не знає по двохсотих. Там, кажуть, взагалі відділення в… (знищили) в БТР. Там трьохсотих троє людей залишилось. Якимось чином на зв’язок вийшли. Їх там кинули всіх. Хто міг з… (втекти), той з… (втік). Я вже думаю руки в ноги і вперед. Відпустку не дають, пішли на… (геть). Типу наступ, яка відпустка… Типу бабла не платять, заміни немає. А тут просто кинули, як м’ясо йо… (мерзенне). З… (втекло) вже людей вісімдесят. Нас залишилось людей шість", - передають слова окупанта у ГУР.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти намагаються евакуюватися з Херсонщини пораненими.

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