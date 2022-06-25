Зауважується, що ворог втрачає позиції і не знаходить мотивації для ведення наступальних дій.

Російські окупанти намагаються евакуюватися з Херсонщини пораненими.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" у Facebook.

Зазначається, що ситуація на лінії фронту стабільно напружена, але під контролем Сил оборони.

"Ворог втрачає позиції і не знаходить мотивації для ведення наступальних дій. Деморалізоване військо вишукує способи обґрунтованого повернення додому. Вибиті з укріплених позицій рашисти не поспішають створювати нові рубежі оборони. Вони риють не окопи, а заглиблення до півметра, вкладаються в них на спину, підіймають ноги та чекають на легке поранення", - йдеться у повідомленні.

Так, зазначають у командуванні, налякані втратами керівного та рядового складу, розгублені відсутністю перспектив, окупанти намагаються евакуюватися з Херсонщини пораненими.

Нагадаємо, на окупованій Херсонщині росіяни провели незаконні обшуки та викрали двох людей. У селі Щасливцеве Генічеського району Херсонської області окупанти скоїли три незаконні проникнення до будинків представників корінного кримськотатарського народу.

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