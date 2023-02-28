За його словами, наявних темпів і обсягів військової допомоги недостатньо для цього.

Для досягнення перелому у війні необхідно, щоб партнери інтенсивніше постачали озброєння для Збройних Сил України.

Про це повідомив Голова української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Голосу Америки. "Не думаю, що скажу щось нове для вас, це інтенсифікація постачання озброєння. Саме інтенсифікація. Тому що озброєння іде, але темпи і обсяги не є достатніми для перелому. Станом на зараз. Тобто потрібно більше", - сказав він.

Він відзначив, що здебільшого говорить про озброєння, яке вже постачають партнери. Також Україні неохідна штурмова авіація.

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"На мою думку, нам потрібна штурмова авіація. F16 і тому подібні платформи вони не є штурмовою авіацією. Штурмова авіація, в США це, перш за все, літаки А10, Thunderbolt II. Так само це армійська авіація, але це ударні гелікоптери типу AН64 і так далі. Це повітряні платформи призначені для завдавання ударів по землі", - додав Буданов.

Прогнози Буданова по війні

Як відомо, раніше голова української розвідки заявляв, що до кінця літа 2023 року Збройні Сили України вийдуть на кордони 1991 року. Нещодавно він підтвердив свою упевненість у тому, що наразі є всі шанси для закінчення війни перемогою України.

Крім того, Буданов виключає, що після деокупації Криму Росія вирішить застосувати ядерну зброю.

Водночас Росію у цьому році очікує трансфер влади, казав він у грудні. Також голова розвідки відзначав, що Україні необхідно мати певну форму контролю над РФ у майбутньому.

В останньому інтерв'ю він відзначив, що зараз не бачить ознак того, що Китай може погодитися передавати озброєння Росії.

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