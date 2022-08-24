Росія досить сильно сповільнила свої темпи наступу.

Причин того, що Росія не влаштувала масованих ракетних атак по містах України на День Незалежності є дві. Це пов'язано із тим, що агресор значно сповільнився, а також виснажився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

"Стосовного того, чому немає цих "розрекламованих" в ЗМІ якихось ракетних ударів, особливо нових, я можу відповісти, що Росія досить сильно сповільнила свої темпи наступу і причиною цьому є значне виснаження, перш за все, ресурсної бази РФ. По-друге - це морально-психологічна втома від цих бойових дій. Бо, хоча вони є загарбниками, але вони й також утомлюють себе. Справа в цьому", - пояснює він.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що Росія спробує збільшити кількість обстрілів української території 23-24 серпня, зокрема, атаки загрожують Києву.

Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що 24 серпня можливі "огидні російські провокації". Він закликає українців особливо дотримуватися правил безпеки в цей день.

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