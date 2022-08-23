Президент України запевнив, що армія, розвідка та спецслужби зроблять усе, щоб захистити людей.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що 24 серпня можливі "огидні російські провокації" і закликає українців особливо дотримуватися правил безпеки.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

"Завтра важливий для усіх нас день. І саме тому цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми маємо усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації і жорстокі удари. Збройні сили України, наша розвідка, спецслужби зроблять усе, щоб захистити людей - наскільки, наскільки це можливо", - запевнив глава держави.

Він додав, що Україна обов'язково відповість на будь-який прояв російського терору.

"Але, будь ласка, завтра особливо дотримуйтесь правил безпеки. Будь ласка, дотримуйтесь режиму комендантської години. Зважайте на сигнали повітряної тривоги. Звертайте увагу на офіційні повідомлення", - наголосив Зеленський.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк говорив, що Росія спробує збільшити кількість обстрілів української території 23-24 серпня, зокрема, атаки загрожують Києву.

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