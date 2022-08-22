Радник Офісу президента вважає, що масованих обстрілів столиці не буде.

Радник Офісу президента України Олексій Арестович відповів на "страшилки" про те, що 24 серпня Росія може готувати масштабні провокації в Україні й масовані артилерійські обстріли.

"Небезпека, напевно, є, хоча я скептично ставлюся до масованих обстрілів або чогось такого. Поясню чому. Росіяни зараз шукають шляхи до перемовин. А будь-яка ескалація відкидає це назад", - розповів він в ефірі "Сніданку з 1+1".

Арестович додав, що наразі піднімати ставки - "дуже велика дурість" з їхнього боку (Росії, - УНІАН.).

"Багато змов буде, багато загроз. Ми готуємося. Нехтувати не можна безпекою. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, не ігноруйте ці кілька днів. Але я не вірю в масовані обстріли, особливо Києва", - наголосив радник ОП.

Він переконаний, що провокації довкола ЗАЕС - це намагання РФ вивести сторони на переговори через такий "ядерний шантаж".

Раніше Володимир Зеленський попередив, що наступного тижня (22-28 серпня) РФ може постаратися зробити проти України щось "особливо жорстоке".

У столиці, тим часом, заборонили проведення масових заходів у цей період. Людей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та йти в укриття.

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