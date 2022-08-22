Радник Офісу президента України Олексій Арестович відповів на "страшилки" про те, що 24 серпня Росія може готувати масштабні провокації в Україні й масовані артилерійські обстріли.
"Небезпека, напевно, є, хоча я скептично ставлюся до масованих обстрілів або чогось такого. Поясню чому. Росіяни зараз шукають шляхи до перемовин. А будь-яка ескалація відкидає це назад", - розповів він в ефірі "Сніданку з 1+1".
Арестович додав, що наразі піднімати ставки - "дуже велика дурість" з їхнього боку (Росії, - УНІАН.).
"Багато змов буде, багато загроз. Ми готуємося. Нехтувати не можна безпекою. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, не ігноруйте ці кілька днів. Але я не вірю в масовані обстріли, особливо Києва", - наголосив радник ОП.
Він переконаний, що провокації довкола ЗАЕС - це намагання РФ вивести сторони на переговори через такий "ядерний шантаж".
Раніше Володимир Зеленський попередив, що наступного тижня (22-28 серпня) РФ може постаратися зробити проти України щось "особливо жорстоке".
У столиці, тим часом, заборонили проведення масових заходів у цей період. Людей закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та йти в укриття.