До місця прильоту їдуть пожежні автомобілі та інша спецтехніка.

Вранці 24 вересня в Курську (РФ) прогримів потужний вибух. Сьогодні там святкують день міста.

Як повідомляють місцеві пабліки, вибух пролунав у районі центрального ринку. Туди зараз їдуть пожежні автомобілі. В небі над ринком видно стовп диму.

Як пише канал "Курська народна республіка", місцеві перед вибухом бачили над містом "літачок" у різних районах міста. Камери відеонагляду зафіксували гучні звуки вибухів.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що український безпілотник атакував адміністративну будівлю у Центральному окрузі міста.

"Незначно постраждав дах. Співробітники оперативних служб виїхали на місце", - пише Старовойт.

Атаки на Росію

У ніч проти 27 серпня аеродром в російському Курську був атакований. У ніч на 4 вересня в Курській області знову прозвучала серія гучних вибухів.

У ніч на 30 серпня вибухи прогриміли у районі Псковського аеродрому. Також "гриміло" у Московській і Брянській областях.

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