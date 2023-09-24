Російська влада не заявляла про це.

Росіяни заявляють, що ввечері збили у небі над Курською областю безпілотний літальний апарат.

У Telgram-каналі Міністерства оборони Росії повідомляється, що близько 20:30 безпілотник літакового типу спробував атакувати об'єкти на території Російської Федерації. "Черговими засобами ППО український безпілотний літальний апарат знищений над Курською областю", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що ввечері російський провоєнний паблік "Fighterbomber" висловив співчуття у зв'язку з подією на аеродромі "Халіно" в Курській області. Офіційна влада ніяк це не коментує.

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"Щось треба написати про Халіно. Важко тут щось писати. Мої співчуття, брати... Будемо жити", - написав автор каналу.

Місцевий Telegram-канал "Типовий Курськ", посилаючись на провоєнні пабліки, пише, що авіабаза могла потрапити під удар дронів, є загиблі серед військових.

Вибухи в Курській області 24 вересня

Нагадаємо, сьогодні вранці губернатор області Роман Старовойт заявив, що в Курську безпілотний літальний апарат атакував адмінбудівлю, гучний вибух чули місцеві жителі.

За даними джерел УНІАН у розвідці, "приліт" був в будівлю Федеральної Служби безпеки РФ, а пізніше дрон потрапив у нафтопереробний завод.

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