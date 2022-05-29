Бахмутський та Краматорський райони залишилися без електрики внаслідок бойових дій.

Через знеструмлення одного з районів в Донецькій області під землею залишилися 115 торецьких шахтарів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він зауважив, що внаслідок бойових дій Бахмутський та Краматорський райони залишилися без електрики.

"На магістральній лінії електропередач 330 кВ спрацював аварійний захист - знеструмлено Центральну електропідстанцію НЕК Укренерго в районі Торецька і, як наслідок, - населені пункти Бахмутського та Краматорського районів", - зазначив голова ОВА.

Відновлювальні роботи вже розпочалися - необхідно буде ліквідувати близько 20 поривів дротів.

Кириленко зауважив, що через відключення електрики було припинено подачу води від Фільтрувальних станцій №1 та №2 Другого Донецького водогону - Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка, Торецьк та прилеглі населені пункти опинилися без води.

"Крім того, 115 торецьких гірників залишились під землею: 112 - на шахті "Центральній", 3 - на шахті "Торецькій". Адміністрації вживають необхідних заходів для підняття шахтарів на поверхню", - наголосив Кириленко.

Причина та наслідки знеструмлення ще уточнюються, додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 травня, міський голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що у Донецькій області внаслідок бойових дій пошкоджено лінію електропередач, без світла залишились Краматорськ і сусідні міста.

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