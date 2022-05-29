За інформацією міського голови Краматорська, ремонтні бригади намагаються відновити лінію електропередачі.

Внаслідок бойових дій перебито високовольтну ЛЕП, через що без світла залишились Краматорськ і сусідні міста.

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Через бойові дії перебито високовольтну ЛЕП. Краматорськ і всі сусідні міста без світла. Небезпечний напрямок, не так просто дістатися. Працюють ремонтні бригади", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, в Авдіївці Донецької області не залишилось жодної вцілілої будівлі. Крім того, в місті нема води, світла та газу.

На сусідній Луганщині ситуація ще напруженіша. Там зупинено роботу останньої газорозподільної станції. Тепер на додачу до відсутності води та світла область повністю залишилася без газу.

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