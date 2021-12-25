Кошти будуть використані на виплату заробітної плати.

Гірники державних шахт у п’ятницю, 24 грудня, отримали 92 млн гривень на виплату заробітної плати.

Про це йдеться у повідомленні на Урядовому порталі.

"Кошти будуть використані на виплату заробітної плати гірникам державних шахт, які мають право на отримання державної підтримки", - повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що ці додаткові кошти вдалося акумулювати за рахунок економії бюджету самого Міненерго та відповідного перерозподілу видатків з інших бюджетних програм.

Читайте такожЗеленський провів розмову із парламентарями США: які питання обговорилиЯк повідомляв УНІАН, 15 грудня стало відомо, що Міністерство енергетики додатково спрямує близько 90 млн грн на погашення заборгованості з зарплати шахтарям.

16 грудня під будівлею Верховної Ради відбувся мітинг шахтарів, які вимагали погасити перед ними багатомісячний борг із заробітної плати.

16 грудня Верховна Рада прийняла за основу законопроект, згідно з яким із державного бюджету на 2021 рік планується виділити 2,4 млрд грн на погашення заборгованості та виплату поточної заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств.

17 грудня голова Незалежної профспілки гірників України (НПГУ) Михайло Волинець повідомив, що на Донеччині гірники шахти "Капітальна" залишились під землею, вимагаючи виплатити борги по зарплаті.

21 грудня Волинець повідомив, що 15 гірників шахти "Капітальна" державного підприємства "Мирноградвугілля" піднялися на поверхню, але продовжують протест, вимагаючи погашення боргів із зарплати. Також, за його словами, тривають протести гірників на шахті "Гірська" ДП "Первомайськвугілля" та шахти "Новодружеська", "Лисичанськвугілля".

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