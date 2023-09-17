ЗСУ успішно відбили атаки ворога на Бахмутському, Мар’їнському та Авдіївському напрямках.

Цієї доби українські захисники відбили чергові атаки російських загарбників одразу на кількох напрямках.

Наразі оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Зокрема, протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень з ворогом, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. На цьому ж напрямку росіяни також намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

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Крім того, на Авдіївському напрямку ворог безуспішно намагався наступати в районі Авдіївки Донецької області, а на Мар’їнському - атакувати українські позиції поблизу Мар’їнки, відбито майже 10 атак.

За даними Генштабу, не вщухають артилерійські та мінометні обстріли російськими окупантами прифронтових населених пунктів. Ворог завдає й авіаційних ударів по українських селах та містечках.

Водночас, українські оборонці продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, а також вести наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Там ЗСУ знищують росіян та крок за кроком звільняють окуповані території.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що українські оборонці звільнили Кліщіївку, що в 7 кілометрах від Бахмута Донецької області. Спочатку соцмережами почали ширитися повідомлення про те, що бійці ЗСУ зайшли у село. Потім очільник Офісу президента оприлюднив фото військових із українським прапором на фоні храму у Кліщіївці.

Згодом про звільнення населеного пункту повідомили бійці бригади "Лють", а також 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та 5-ї окремої штурмової бригади.

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