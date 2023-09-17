Цієї доби українські захисники відбили чергові атаки російських загарбників одразу на кількох напрямках.
Наразі оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Зокрема, протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень з ворогом, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Так, на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки та Білої Гори Донецької області. На цьому ж напрямку росіяни також намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.
Крім того, на Авдіївському напрямку ворог безуспішно намагався наступати в районі Авдіївки Донецької області, а на Мар’їнському - атакувати українські позиції поблизу Мар’їнки, відбито майже 10 атак.
За даними Генштабу, не вщухають артилерійські та мінометні обстріли російськими окупантами прифронтових населених пунктів. Ворог завдає й авіаційних ударів по українських селах та містечках.
Водночас, українські оборонці продовжують наступати на Мелітопольському напрямку, а також вести наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Там ЗСУ знищують росіян та крок за кроком звільняють окуповані території.
Війна в Україні - останні новини з фронту
Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що українські оборонці звільнили Кліщіївку, що в 7 кілометрах від Бахмута Донецької області. Спочатку соцмережами почали ширитися повідомлення про те, що бійці ЗСУ зайшли у село. Потім очільник Офісу президента оприлюднив фото військових із українським прапором на фоні храму у Кліщіївці.
Згодом про звільнення населеного пункту повідомили бійці бригади "Лють", а також 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та 5-ї окремої штурмової бригади.