Зокрема, до села увійшли бійці бригади "Лють" та інші сили оборони.

Українські захисники та захисниці звільнили від російських загарбників населений пункт Кліщіївка у Донецькій області.

"Кліщіївка наша! Бійці бригади "Лють" разом із побратимами з сил оборони повернули український стяг над звільненою Кліщіївкою", - повідомили у бригаді.

Наголошується, що робота зі звільнення українських земель від російських окупантів триває.

Звільнення Кліщіївки журналістам також підтвердив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, впродовж останніх тижнів українські військові мають певні успіхи під Бахмутом. Зокрема, кілька днів тому ЗСУ провели вдалий штурм та звільнили Андріївку.

Згодом Генштаб неодноразово повідомляв про те, що українські бійці відтісняють росіян з Кліщіївки та мають там успіхи.

8 вересня майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін повідомив, що в районі Бахмута українські військові витискають росіян із Кліщіївки і понад половина населеного пункту вже під контролем Сил оборони.

Сьогодні, 17 вересня, у соцмережах почали поширюватися повідомлення про остаточне звільнення населеного пункту. Зокрема, керівник Офісу президента Андрій Єрмак опублікував фото бійців штурмових бригад "Лють" та "Цунамі", які тримають український прапор на фоні храму, який ймовірно розташований у Кліщіївці.

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