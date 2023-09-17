Також знищено шість артилерійських систем та мінометів, один СПГ, 11 БпЛА, дві одиниці автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки ворога.

На Таврійському напрямку протягом доби було ліквідовано 70 російських окупантів та ще 140 поранено, знищено 23 одиниці ворожої техніки. Про це повідомив у Facebook Об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут минулої доби ворог здійснив 11 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Сєверного, Рівнопіля Донецької області та Новодарівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога, проводять штурмові дії та відвойовують нашу землю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 978 вогневих завдань.

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В прес-центрі поінформували, що загальні втрати ворога склали 204 особи: безповоротні - 70, поранені - 130, полон - 4.

"Знищено 23 одиниці військової техніки противника. Зокрема, шість артилерійських систем та мінометів, один СПГ, 11 БпЛА, дві одиниці автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки. Також знищено один склад боєприпасів ворога", - мовиться також у повідомленні.

Втрати окупантів у війні

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення станом на сьогоднішній ранок, 17 вересня, склали близько 272 тис. 320 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували 530 російських загарбників.

Також минулої доби було знищено чотири ворожі танки, чотири бойові броньовані машини, 15 артилерійських систем, дві РСЗВ, два засоби ППО, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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