Періоди застосування російських ракет постійно збільшуються, каже радник ОП.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, чи варто очікувати більшої активності з боку Росії напередодні Різдва, яке частина українців святкуватиме 7 січня.

"Чи мають вони можливості? Мають! Чи мають вони наміри? Ніхто не скаже, тому що наміри - це голови противника, й забратися в голову ще не вміє ніхто. Я думаю, що вони намагатимуться нам зіпсувати свята будь-як", - каже він.

Також він додав, що наразі достеменно невідомо, чи готові вони до повітряних ударів крилатими ракетами чи "Калібрами" з моря - це питання. Тому що періоди застосування таких ракет постійно збільшуються.

За словами Арестовича, росіяни намагатимуться зіпсувати свято принаймні "Шахедами". Що стосується ракет, українські захисники постійно готуються. Наша ППО спрацює, енергетики напоготові.

Чи ймовірний удар Росії на Різдво 7 січня

Раніше речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що ніхто не знає, крім російського керівництва, чи завдасть РФ удару по Україні в переддень та на Різдво 7-го січня.

Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що наступний масований ракетний удар по Україні (70-80 і більше ракетами) Росія може завдати не раніше 10 січня. На Різдво, 7 січня, росіяни теж можуть спробувати передати "привітання", але тільки обмеженим потенціалом - 50-60 ракет, оскільки їхній накопичувальний потенціал становить всього 5-7 ракет на добу.

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