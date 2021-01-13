Українська армія взимку 2014 року готувала секретну операцію, аби зірвати анексію Криму Росією і захистити півострів.

Українські Збройні сили в 2014 році спланували десантну операцію в Криму для відбиття агресії РФ, але не встигли підготувати її.

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Про це в коментарі "Крим.Реалії" розповів Михайло Куцин, який був начальником Генштабу ЗСУ з лютого по липень 2014 року.

"Той захід [десантна операція] було сплановано, але не було підготовлено, він не був готовий. Жодний в повітрі літаків не було. І для того, щоб їх відправити, треба було ще багато роботи зробити. Якби ми так, як вони хотіли відправили, то у нас Луганськ був би набагато раніше. Для підготовки ще потрібен час. А коли їх вже треба було відправляти, то вже всі аеродроми були зайняті», – пояснив він.

За словами опитаних журналістами військових, скасувати десантну операцію самостійно Куцин не міг. Згоду на це мав дати на той момент виконувач обов'язки президента України і секретар РНБО Олександр Турчинов.

Раніше в інтерв'ю "Крим. Реалії" він розповідав, що повітряно-десантна операція в Криму 8 березня 2014-го «була недоцільною».

Оборона Криму у 2014

Українська армія взимку 2014 року готувала секретну операцію, щоб зірвати анексію Криму Росією і захистити півострів. До Криму збиралися перекинути найбільш боєздатні підрозділи ВДВ.

Зазначається, що коли підготовка операції стартувала, в Криму на планових військових навчаннях вже перебувала розвідрота 25-ї повітряно-десантної бригади ЗСУ. Планували також перекинути розвідників з Кіровоградського полку спеціального призначення і 79-ту аеромобільну бригаду з Миколаєва.

Екс-заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос у 2014 році керував штабом ВДВ України. У коментарі журналістам він розповів, що операцію дійсно готували в лютому і планували почати на початку березня. За словами Кривоноса, в Генштабі ЗСУ розробили трьохетапний план звільнення півострова.

Ситуація змінилася, коли частину 36-ї бригади без бою здали росіянам. Десантникам так і не віддали наказ про активні дії.

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Автор: Дмитро Захаров