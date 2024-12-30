Мобілізовані з Донеччини та Луганщини є "одноразовими солдатами" в російській армії.

Чверть усіх дезертирів у російській армії становлять вихідці з окупованих територій Донеччини і Луганщини, повідомляє український державний проєкт "Хочу жить".

У проєкті дійшли такого висновку, проаналізувавши отримані від "наших хлопців" списки військовослужбовців ЗС РФ, яким в Росії присвоїли статус дезертира або СЗЧ (самовільне залишення частини).

"Більшість дезертирів та СЗЧ - це військовослужбовці, які родом із ОРДЛО (тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей), де Росія проводить незаконну мобілізацію місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

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Якщо мовою цифр, то 25,6% усіх дезертирів і СЗЧ, які потрапили до списків, були родом з ОРДЛО. Для порівняння, на другому місці - Ростовська область із 2,7%. Також 12 із 20 підрозділів, які лідирують за кількістю дезертирів, - це підрозділи, сформовані в "ЛДНР", повідомляють у проєкті.

Там нагадали, що саме мобілізовані з Донецької та Луганської областей є "найнижчою кастою" в російській армії. Їх навіть називають "одноразовими солдатами".

"Як називають, так і використовують: російські генерали першими відправляють їх на штурм укріплених позицій. Коли у 2022 році російська армія вторгалася з території Білорусі, Курської та Брянської областей у спробі захопити Київ, підрозділи так званих ЛДНР направляли на штурм позицій на Донбасі, укріплених бетоном ще з 2014 року. Ці штурми вони проводили у касках часів Другої світової війни та з гвинтівками Мосіна зразка 1891 року", - розповідають у "Хочу жить".

Нічого не змінилося й зараз: саме мобілізовані з Донецької та Луганської областей масово гинуть на передньому краї у Білогорівці, Торецьку, районі Авдіївки та Покровська, стверджують у проєкті.

Зазначається, що їх і з полону повертають в останню чергу, тому й не дивно, що багато хто намагається втекти з російської армії.

Життя українців на окупованих територіях: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, з початку наступного року українці на тимчасово окупованих територіях, які відмовилися від громадянства РФ, будуть позбавлені права на проживання та низки соціальних прав. Із 1 січня 2025 року загарбники планують позбавляти статусу проживання "осіб без громадянства", тобто місцевих мешканців.

Також російський уряд ухвалив постанову щодо допустимої частки "іноземних працівників" на підприємствах, яка передбачає суттєве обмеження робочих місць з 2024 року. Йдеться про українців, які відмовились брати паспорт ворога.

Крім того, окупанти зобов’язали підконтрольні місцеві школи видати старшокласникам від 14 років поліси медичного страхування. Проте умовою видачі є отримання підлітком паспорта РФ, а також російський паспорт одного з батьків.

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