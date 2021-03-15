Упродовж минулої доби в районі проведення ООС на Донбасі зафіксовано 13 ворожих обстрілів.
Про це йдеться в ранковому зведенні штабу ООС.
Обстріли велися в районі Південного, Катеринівки, Луганського, Лебединського, Опитного, Авдіївки, Пісків.
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"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення. Захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу. Стан здоров’я українського військового – задовільний", - йдеться у зведенні.
Українські воїни відкривали вогонь у відповідь на дії противника.
З початку поточної доби ворожих обстрілів на Донбасі не зафіксовано.
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