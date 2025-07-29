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Окупований російськими загарбницькими військами Донецьк опинився під масованою атакою безпілотних літальних апаратів.

Згідно з даними місцевих Telegram-каналів, у ніч на вівторок, 29 липня, над містом почали працювати сили протиповітряної оборони. На опублікованих в мережі відео можна почути характерні для дронів-камікадзе звуки. Місцеві також повідомляють, що місто під ударом БПЛА.

Крім того, вибухи лунають і в окупованій Макіївці, яка фактично є північно-східним передмістям Донецька. Обидва міста частково знеструмлені. Окупаційна влада не коментувала нічну атаку.

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Донецьк в окупації

Нагадаємо, цього місяці частина окупованих міст Донеччини, зокрема Донецьк і Макіївка, зіткнулися з серйозним дефіцитом централізованого водопостачання.

Воду почали подавати дуже обмежено - лише раз на декілька діб і не більше ніж чотири години на день. Хоч офіційно добова норма водоспоживання складає 330 літрів на людину, на практиці мешканці не мають змоги набрати навіть частину цього обсягу за дозволений час, особливо жителі верхніх поверхів багатоповерхівок.

Населення змушене чекати у довгих чергах на водовози, а деякі люди записують звернення до кремлівського правителя Путіна, закликаючи його розв'язати це питання.

Причинами колапсу є обміління основних водосховищ Донеччини, зокрема Верхньо-Кальміуського та Макіївського, а також руйнування водогону "Сіверський Донець - Донбас".

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