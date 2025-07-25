За словами Андрющенка, тотальне обміління всіх водойм відбувається через зруйновану гідросистему.

В окупованому Донецьку серйозні проблеми з водопостачанням, а природні водоймища висихають на очах. Про це заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він оприлюднив відео, на якому можна побачити один зі ставків, що пересихають.

"Донецьк… Був ставок. Тепер навіть не калюжа. Тотальне обміління всіх водойм через руйновану гідросистему. Водна криза набирає обертів", - написав Андрющенко у Telegram.

На відео, яке очевидно зробив місцевий житель, показаний невеликий ставок, який оточений рослинністю. Чоловік пояснює, що колись тут було чудове місце відпочинку, а тепер запустіння.

"Донецьк. Кіровський район. Ставок висох, взагалі "в мотлох"... Те дерево було по коріння у воді, тепер ні - висохло (дерево – УНІАН)... Тут ставок прямо на очах сохне, скоро його взагалі не стане, останні дні, можливо, він доживає… А було тут класно… Бережіть природу", - каже очевидець.

Він показав ресторан, тераса якого раніше виходила прямо на ставок. Заклад мав популярність, а зараз занедбаний - через пересихання водойми ресторан ніби в пустелі на високих опорах, які, зважаючи на все, колись були у воді.

Як зазначає NEXTA Live, у Донецьку – взагалі серйозні проблеми з водою, через що страждають місцеві жителі.

"Окупована частина Донецької області вже третє літо – без води. Місцеві вже відкрито скаржаться Путіну. Z-блогери публікують крики про "гуманітарну та екологічну катастрофу". У притулках — нема чим напувати собак. Спека, черги до водовозів, нерви на межі. За словами гауляйтера Пушиліна, все налагодиться після захоплення Слов'янська. Тобто поки що не доб'ють сусіднє місто — можна далі страждати", - йдеться у публікації.

Наголошується, що ось так і виглядає життя у складі "великої Росії": порожні крани, іржаві труби та відра біля під'їзду, а замість питної води — дощове, що підтверджують відповідні відео.

Виконувач обов'язків "керівника" ДНР Денис Пушилін у своєму зверненні до місцевих жителів каже: "…продовжуємо боротьбу за воду…, реалізовуємо раніше вироблені заходи". Він уточнює, що йдеться про зниження цін на розливну воду та ту, що продається в магазинах, й ремонт сотень проривів комунікацій. Також Пушилін каже, що до Донецька направлено з РФ півсотні аварійних бригад і десятки водовозів, за що він "гаряче" дякує зокрема кремлівському диктатору Володимиру Путіну і меру Москви Сергію Собянину.

Окупований Донецьк - новини

Як писав УНІАН, Донецьк перебуває під російською окупацією понад 10 років, але обіцяного процвітання тут так і не почалося. Місто зазнало мінімальних руйнувань внаслідок бойових дій, тож головна проблема – безгосподарність окупантів.

За словами місцевих жителів, в цьому колись одному з найбагатших міст України грошей не вистачає ні на що, а комуналку фінансують за залишковим принципом. Зокрема місто роками живе без нормального водопостачання та попри обіцянки гауляйтера Пушиліна, воду тут подають за графіком, який постійно змінюється.

Вас також можуть зацікавити новини: