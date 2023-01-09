У британському Міноборони підкреслили, що відданість Україні залишається непохитною.

У 2023 році військова допомога Великобританії Україні може перевищити минулорічний рівень.

Відданість Україні залишається непохитною, про це у Тwitter повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

"...ми досягнемо або перевищимо минулорічну військову підтримку у 2023 році", - сказано в повідомленні.

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В Міноборони Великобританії зазначають, що на сьогоднішній день вони надали Україні понад 200 броньованих машин, включаючи Stormer, озброєний ракетами Starstreak, Husky, Wolfhound, Spartan, Mastiff і M113.

Підтримка України - що треба знати сьогодні

Як повідомляв УНІАН, 9 дистопада 2022 року генерального секретаря НАТО Єнс Столтенберг відвідав українських військових, які проходять підготовку у Великій Британії. Генеральний секретар НАТО вважає, що підготовка українських військових допоможе реально змінити ситуацію на полі бою в Україні.

В цей же день прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак запевнив у Facebook, що ніколи не відступить від підтримки українського народу на тлі жорстокості президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Також чиновник опублікував милий різдвяний відеоролик на підтримку нашої держави.

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