Президент України Володимир Зеленський подякував Ріші Сунаку та всім жителям Британії за підтримку.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував миле різдвяне відео на підтримку України.

У ролику дівчинка з Британії відправляє своїй ровесниці в Україні різдвяний подарунок, який та розгортає в темряві під сигнал повітряної тривоги.

Цей подарунок привніс трохи різдвяного чарівництва в квартиру маленької українки і підняв їй настрій.

Відео дня

"Цього Різдвом ми з тобою, Україно", - підписав відео голова британського уряду.

Президент України Володимир Зеленський не оминув увагою опублікований ролик. Він подякував Сунаку і всім жителям Британії за підтримку.

"Я вдячний Ріші Сунаку і всьому британському народу! Ми відчуваємо вашу підтримку. Ми відчуваємо світло й тепло ваших сердець. Світло завжди бере гору над темрявою. Так разом ми переживемо зло й відновимо мир в Україні, Європі та світі. З Різдвом Христовим, друзі!, - написав Зеленський.

Різдво в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський у своєму привітанні з Різдвом зазначив, що ніякі дрони-камікадзе ворога не здатні загасити різдвяну Зорю. Він зазначив, що сьогоднішній день і всі прийдешні зимові свята українці зустрічають у непростих обставинах.

Де б не були українці, вони будуть сьогодні разом, сказав Зеленський і підкреслив, що українці відзначатимуть свої свята, посміхатимуться і радітимуть як завжди. "Відмінність одна: ми не будемо чекати дива, адже творимо його самі", - сказав глава держави.

Нагадаємо, Православна Церква України дозволила парафіям самим обирати, коли святкувати Різдво. Священик ПЦУ Георгій Коваленко пояснив, що українська церква досі живе за юліанським календарем і також святкує 25 грудня, але це за старим стилем, а за новим стилем - це 7 січня.

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