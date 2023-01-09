Глава МЗС наголосив, що озброєння України - це найкоротший шлях до відновлення миру і безпеки у Європі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає недостатньою військову допомогу, яку партнери надають Україні, оскільки російські солдати продовжують залишатися на українській землі.

Про це глава МЗС написав у мікроблозі Twitter. "Україна вдячна партнерам за їхню військову допомогу, але ми повинні залишатися чесними один з одним: ніхто не зробив достатньо, поки російські чоботи залишаються на українській землі. Озброєння нашої країни для перемоги - це найкоротший шлях до відновлення миру і безпеки у Європі та за її межами", - наголосив Кулеба.

Військова підтримка України

3 січня заступник керівника Офісу президента, дипломатичний радник глави держави Андрій Сибіга заявив, що за результатами найближчого засідання Контактної групи з питань оборони України (так званого "Рамштайн-8") слід очікувати на рішення про максимальне посилення бойового потенціалу Збройних сил України. Засідання у форматі "Рамштайн-8" відбудеться 20 січня.

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6 січня речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що Німеччина планує у перші три місяці цього року доставити в Україну близько 40 БМП Marder і ЗРК Patriot.

Також 6 січня у США заявили, що до чергового пакету допомоги Україні вартістю $3 млрд, серед іншого, увійдуть реактивні системи залпового вогню HIMARS, бронемашини MRAP, зенітні ракети Sea Sparrow та БМП M2 Bradley.

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