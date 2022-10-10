Також окупанти атакували цими дронами і на сході України.

Друга "велика" повітряна тривога пообіді 10 жовтня передусім оголошена через іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", які атакували Київ та північні області України з напрямку Курської області та Білорусі.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Дев’ять цих "Shahed-136" знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр".

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Також окупанти атакували цими дронами і на сході України. Зенітниками повітряного командування "Схід" знищено ще чотири "Shahed-136".

Скільки знищено ворожих БПЛА - дані Генштабу

Згідно з ранковим зведенням Генштабу, українські війська за добу знищили ще 11 дронів. Всього кількість знищених БПЛА сягнула вже 1097 одиниць.

Іранські дрони на війні проти України

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

23 вересня МЗС України за дорученням президента позбавило посла Ірану акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Останнім часом почастішали удари ворога іранськими дронами. Таким чином РФ економить ракети, запас яких у Путіна вичерпано, для атак по критичній інфраструктурі взимку, вважає представник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За даними об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України, підрозділи протиповітряної оборони знищують дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.

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