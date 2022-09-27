Зараз росіяни для атак на Україну почали використовувати дрони-камікадзе.

Росія може приберігати частину крилатих ракет для ударів по об'єктах критичної інфраструктури України взимку.

Про це під час інформаційного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ми бачимо, що противник перестав застосовувати таку високоточну зброю, як крилаті ракети "Калібр", Х-101, "Іскандер". Очевидно, що ракети ворог приберігає для цілей, які вважає для себе стратегічними. Це – об'єкти нашої критичної інфраструктури. Можливо, що ракети приберігає на зиму", - сказав він. Відео дня

Іранські дрони на війні проти України

Останніми днями російські загарбники атакують Одесу дронами-камікадзе, а не використовують для цього крилаті ракети.

Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників у серпні. Вже 13 вересня у ЗСУ заявили, що вперше збили ударний БПЛА в районі Куп'янська.

Також іранські дрони були використані для ударів по Миколаївській області, Харківській і Дніпропетровській.

МЗС України за дорученням президента Володимира Зеленського вирішив позбавити посла Ірану акредитації, а також істотно скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Водночас Україна просить Ізраїль поділитися розвідданими про військову підтримку Іраном Росії.

Іранські безпілотники мають обмеження по дальності дії, тому застосовуються по регіонах, де сягає дальність.

"Наразі ми знаємо, що це гучний двигун, який сповіщає про наближення і це вже ознака вжиття заходів, щодо переходу в укриття. Вони керовані і часто під час атак змінюють маршрут, ми це вивчаємо", - сказала начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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