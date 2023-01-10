Він вважає, що російський диктатор все ще сподівається перемогти Україну.

Західні країни повільно "душать" президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Таку думку висловив російський соціолог і блогер Ігор Ейдман в інтерв'ю УНІАН. Поступове збільшення військової допомоги від союзників він назвав загальною стратегією західних країн.

"Вони не хочуть робити різких рухів. Я вже наводив цю метафору: коли ви заходите в кімнату, а там кобра, потрібно не робити різких рухів, тому що вона може накинутися і вкусити, вкусити ядерною зброєю. Потрібно її акуратно, непомітно придавити і придушити так, щоб вона і рипнутися не встигла, як твій чобіт у неї вже на горлі. Західні країни душать Путіна повільно. Вони не роблять різких рухів, як ми всі сподівалися спочатку, вони це роблять повільно, але систематично, не відступаючи", - сказав Ейдман.

Він підкреслив, що тиск на Росію і допомога Україні наростають. "Ідея в тому, щоб Путін до самого останнього моменту ще на щось сподівався. А потім, коли він зрозуміє, що його партія програна, у нього вже не буде ресурсів для якихось екстремальних дій типу розв'язання ядерної війни. Тобто довести його до такої ситуації, коли він потягнеться до кнопки, якщо потягнеться, виявиться, що і кнопки вже немає, і сидить він вже не в кремлівській палаті, а якісь люди його зв'язали і везуть до психлікарні", - пояснив соціолог.

Ейдман переконаний, що Путін - неадекватна людина, яка досі сподівається на свою перемогу.

"Що вони, значить, ще трошки напружаться, і Україна капітулює. Це повна маячня і цього ніколи не станеться, але він на це розраховує, і божевільний Медведєв теж", - додав він.

Допомога Україні

Нагадаємо, що раніше в Офісі президента анонсували поставки Україні танків, а пізніше - далекобійних ракет від західних партнерів.

6 січня адміністрація Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 3 мільярди доларів.

За даними Politico, Штати розглядають можливість відправки Україні бойових броньованих машин Stryker.

Відомо, що Німеччина хоче передати Україні бойові машини піхоти Marder і зенітну батарею Patriot.

Британські ЗМІ пишуть, що у Великобританії розглядають можливість поставки в Україну танків Challenger 2.

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