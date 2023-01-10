Остаточне рішення ще не прийнято.

Сполучені Штати Америки розглядають можливість відправки Україні бойових броньованих машин Stryker в рамках майбутнього пакету допомоги.

Про це пише Politico з посиланням на слова двох джерел, знайомих з ходом обговорення. Вони вважають, що це має допомогти Україні відбити очікуваний наступ Росії навесні.

Представник Пентагону каже, що адміністрація може оголосити про пакет допомоги, з "Stryker" або без них, в кінці наступного тижня. Відзначається, що остаточне рішення ще не прийнято, і адміністрація може вирішити замість цього відправити їх в майбутньому пакеті.

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"Українцям потрібні бронетранспортери, і, якщо не брати до уваги інші країни, які їх надають, це те, що у нас є на озброєнні. Не такий хороший, як "Bradley" для танкового бою, але хороший для захисту піхоти і наближення до бою", - сказав представник Міноборони США.

БТР Stryker

Це сімейство колісних бойових броньованих машин виробництва американської General Dynamics Land Systems. Створений на базі канадського бронетранспортера LAV III.

Politico пише, що вони стануть ще одним засобом підвищення боєздатності арсеналу української армії і допоможуть задовольнити гостру потребу в бронетехніці.

"Хоча "Stryker" не такі потужні і захищені, як танки, восьмиколісна бойова броньована машина, створена General Dynamics Land Systems, може працювати в снігу, бруду і піску, хоча рухливість на бездоріжжі дещо обмежена відсутністю гусениць", - йдеться в статті.

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