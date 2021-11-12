Підполковник Руслан Прусов і майстер-сержант Вадим Федосеєв з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади загинули від поранень.

На Донбасі двоє українських бійців загинули, підірвавшись на вибухівці.

Про це повідомили у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил.

"Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів", - йдеться в повідомленні.

Загалом від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації українські військові зафіксували два порушення режиму припинення вогню. В районі населеного пункту Зайцеве окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, в напрямку Попасної - стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Загиблі воїни були з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади.

"Під час виконання бойового завдання в районі проведення ООС загинули підполковник Прусов Руслан Халилович та майстер-сержант Федосеєв Вадим Вікторович. Непоправна втрата для країни, для Десантно-штурмових військ, для родини, друзів та побратимів. Воїни-десантники віддали багато років службі в нашій військовій частині, були справжніми професіоналами та патріотами своєї держави", - йдеться в повідомленні на сторінці бригади у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, за словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, близько 2,1 тис. кадрових російських військових постійно перебувають в окупованих Росією окремих районах Донецької та Луганської областей і воюють проти України.

Минулої доби, 11 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил внаслідок обстрілів з боку окупантів один український воїн дістав поранення.

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Автор: Леся Лещенко