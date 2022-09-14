Наразі у окупантів немає достатньої кількости ресурсів для захоплення Бахмута.

Підстав для успішного наступу російських окупаційних військ на Бахмут сьогодні немає.

Про це заявив військовий експерт Defense Express Іван Киричевський в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Те, що потрібно для забезпечення оборони Бахмута знають тільки в Генштабі ЗСУ. Тобто потрібну кількість сил та засобів. Проте, я особисто, не став би перебільшувати здатність росіян взяти Бахмут. Є інформація, що росіяни зайшли в Кодему. Проте вони штурмували цей населений пункт досить тривалий час і коли стане відомою цифра їхніх втрат, то ми зрозуміємо, що це не такий і великий успіх для окупантів", - пояснив він.

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За словами експерта, в росіян немає повноцінного ресурсу для захоплення Бахмута.

"Якби росіяни відходили з Харківщини так, як вони про це офіційно заявляли, то ситуація була б іншою. Тобто перегрупування для подальшого наступу на Бахмут для психологічної перемоги для своїх військ. Іншими словами, якби ту техніку, яку вони покидали на Харківщині перекинули в бік Бахмута, то для наших військ ситуація ускладнилася б. Проте зараз підстав про захоплення Бахмута росіянами немає. Їхній хаотичний відступ з Харківщини просто унеможливлює успішний наступ на Бахмут", - підсумував Киричевський.

Як раніше повідомляло УНІАН, десантники 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України розповіли, як звільняли Харківщину, зокрема - місто Ізюм. За їх словами, загарбники кидали техніку, добивали своїх поранених і розійшлися по лісах

У свою чергу радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що ключові представники окупаційних адміністрацій півдня України та Криму терміново евакуювали свої сім'ї в РФ.

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