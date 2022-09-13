Як наголосив радник керівника ОП, "окупанти починають розуміти контури майбутнього "переговорного процесу" – пошук адвокатів для захисту в судах".

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував втечу представників окупаційних адміністрацій з півдня України.

Про це Подоляк повідомив у мікроблозі Twitter.

"Ключові представники окупаційних адміністрацій півдня України та Криму терміново евакуювали свої сім'ї до РФ. Супроводжує це масовий продаж нерухомості та іншого майна. Окупанти починають розуміти контури майбутнього "переговорного процесу" – пошук адвокатів для захисту в судах", - наголосив Подоляк.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські загарбники тікають з захопленого Мелітополя Запорізької області в бік окупованого Криму. Колони військової техніки окупантів вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі.

Як повідомив мер, щоб "вивезти крадене із Запорізької області, військові "другої армії світу" вже зламують гаражі та викрадають автівки цивільних".

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