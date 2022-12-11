У спецслужбі пожартували, що це було "екстрене вимкнення світла".

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України ефектно розгромили російський "Камаз" із 10 окупантами.

Як зазначили в СБУ, 10 окупантам "екстрено вимкнули світло". З цим впорався один влучний постріл із протитанкового ракетного комплексу.

"Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ екстрено "вимкнули світло" у 10 окупантів. Наша тактична група проводила розвідку та зафіксувала російський "Камаз" та його "пасажирів", - йдеться у повідомленні.

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І техніка, і окупанти вирушили покращувати щоденну статистику своїх втрат.

Війна в Україні: втрати РФ

ЗСУ продовжують "денацифіковувати" "другу армію світу". Щодня українські воїни "мінусують" сотні російських окупантів, 29 жовтня ЗСУ ліквідували за добу рекордні 950 загарбників. Станом на 3 грудня втрати росіян серед особового складу досягли 94140.

Президент України Володимир Зеленський спрогнозував, що до кінця року Росія втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів.

До початку грудня незворотні втрати РФ (убиті, зниклі безвісти, полонені, важко поранені та люди з ампутованими кінцівками), за словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, досягли близько 200 тисяч.

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