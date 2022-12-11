Українські захисники ліквідували учителя православної гімназії при РПЦ Олександра Сухорукова.
Як пише офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан ("Штірліц"), окупант воював проти України у складі ПВК "Вагнер".
Сухоруков устиг отримати три медалі від Путіна, зокрема за "Кров і хоробрість" та орден "За мужність".
"Вчитель православної гімназії (філіалу ФСБ) читець Олександр Сухоруков почув голос зверху і вирішив вступити у ПВК "Дембель" (Вагнер". За традицією – успішно демобілізований", - написав Штефан.
Російські ЗМІ пишуть, що Сухорукова ліквідували під Бахмутом.
РПЦ на службі у Путіна
Глава Російської православної церкви патріарх Кирил неодноразово висловлювався за підтримку агресії Путіна проти України. Він пов'язує вбивства українців з поширенням "русского мира", цілком це легітимізуючи.
У Європі навіть закликали ввести проти Кирила санкції.
Окремо на фронті гинуть і "бойові попи", які взяли до рук зброю і пішли воювати у складі ЗС РФ. Деякі представники РПЦ благословляють загарбників на злочини.
Втрати росіян у війні проти Україні
Напередодні підтвердилась ліквідація одного з найрезультативніших російських льотчиків "Бороди". Екіпаж загарбника був збитий дніпровськими зенітниками ще 4 грудня.
Ввечері, 10 грудня, потужні вибухи прогриміли на базі окупантів у Мелітополі. За попередньою інформацією, знищено осетинського актора Сослана Фідарова.
Вчора "бавовна" завітала й у лігво мобілізованих в окупованому Криму. На той час у будівлі, за різними даними, могли перебувати сотні окупантів.
Всього з початку повномасштабного вторгнення було знищено 93 760 російських терористів.