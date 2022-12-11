З початку повномасштабного вторгнення було знищено 93 760 російських терористів.

Українські захисники ліквідували учителя православної гімназії при РПЦ Олександра Сухорукова.

Як пише офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан ("Штірліц"), окупант воював проти України у складі ПВК "Вагнер".

Сухоруков устиг отримати три медалі від Путіна, зокрема за "Кров і хоробрість" та орден "За мужність".

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"Вчитель православної гімназії (філіалу ФСБ) читець Олександр Сухоруков почув голос зверху і вирішив вступити у ПВК "Дембель" (Вагнер". За традицією – успішно демобілізований", - написав Штефан.

Російські ЗМІ пишуть, що Сухорукова ліквідували під Бахмутом.

РПЦ на службі у Путіна

Глава Російської православної церкви патріарх Кирил неодноразово висловлювався за підтримку агресії Путіна проти України. Він пов'язує вбивства українців з поширенням "русского мира", цілком це легітимізуючи.

У Європі навіть закликали ввести проти Кирила санкції.

Окремо на фронті гинуть і "бойові попи", які взяли до рук зброю і пішли воювати у складі ЗС РФ. Деякі представники РПЦ благословляють загарбників на злочини.

Втрати росіян у війні проти Україні

Напередодні підтвердилась ліквідація одного з найрезультативніших російських льотчиків "Бороди". Екіпаж загарбника був збитий дніпровськими зенітниками ще 4 грудня.

Ввечері, 10 грудня, потужні вибухи прогриміли на базі окупантів у Мелітополі. За попередньою інформацією, знищено осетинського актора Сослана Фідарова.

Вчора "бавовна" завітала й у лігво мобілізованих в окупованому Криму. На той час у будівлі, за різними даними, могли перебувати сотні окупантів.

Всього з початку повномасштабного вторгнення було знищено 93 760 російських терористів.

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