Захід повинен усвідомити, що легкого рішення на фронті немає, Україну потрібно постійно підтримувати.

Найкоротший шлях до перемоги в Україні пролягає через Крим. Заходу потрібно набратися терпіння та підтримати Київ на найчіткішому шляху до перемоги.

Як йдеться у матеріалі Foreign Policy, контрнаступ Києва не виправдав очікувань більшості спостерігачів. Західні ЗМІ пишуть, що Європою та США поширюється фаталістична позиція про ймовірність поразки України.

Як перемогти Путіна

"Правда полягає в тому, що легкого виходу немає. Москва неодноразово давала зрозуміти, що погодиться лише на капітуляцію Києва... Єдиний спосіб змусити російського президента Володимира Путіна відмовитися від його мети - дати Україні засоби перемогти його на полі бою. Це не є нездійсненним завданням, але воно вимагає від Сполучених Штатів сміливості, усвідомлення ставок і визначення найкращого шляху", - пише видання.

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Як зазначає Foreign Policy, успішна стратегія США щодо війни в Україні повинна починатися з визнання того, що Москва не зацікавлена ​​в будь-якому справжньому припиненні бойових дій. З 2014 по 2022 рік Росія 20 разів погодилася на режим припинення вогню в Україні - і негайно порушила кожну з домовленостей. Путін може висунути ще одну подібну пропозицію в найближчі місяці, але мета одна - дати своїм силам перепочинок перед відновленням бойових дій.

Нереалістично думати, що Путін задовольниться контролем над п’ятьма регіонами України, які він уже анексував: Кримом, Донецьком, Херсоном, Луганськом і Запоріжжям, лише першу з яких він повністю контролює. Захід міг би спробувати змусити Україну поступитися Росії великими територіями та мільйонами українців, сподіваючись задобрити Путіна. Київ чинив би лютий і виправданий опір такому кроку. Це зруйнувало б відносини з Києвом, підірвало б бойовий дух по всій Україні та викликало б сумніви щодо зобов’язань США в усьому світі. Це підбадьорило б Путіна просуватися вперед.

Українці переконані в необхідності протистояти Росії збройним шляхом і досягли в цьому реальних успіхів. У Києва все ще є сили для боротьби.

"У 2022 році Україна здобула великі перемоги, звільнивши майже половину території, яку Росія окупувала з початку свого повномасштабного вторгнення. Якщо цьогорічний наземний наступ виявився менш успішним, ніж очікувалося, це багато в чому пов’язано з тим, що США відмовляються від надання ключової зброї, зокрема ATACMS та боєприпасів подвійного призначення DPICM. Це дало Росії дорогоцінний час окопатися", - пише видання.

Крім того, заборона Вашингтона на використання Україною зброї Заходу для ударів по території Росії ще більше скувала дії Києва.

"Якщо контрнаступ України зупиняється або навіть провалюється, це не привід припиняти підтримку. Навпаки, це був би час вчитися на помилках, підтримувати потік зброї та готувати Україну до наступного етапу війни", - писав на початку контрнаступу один з авторів статті.

Цей етап починається зараз.

Новий етап війни - увага на Крим

На цій новій фазі Заходу слід розглянути сміливіші та креативніші варіанти підтримки України. Партнери повинні зосередити свої зусилля на наближенні України до перемоги, зосередившись на Криму.

"Без звільнення Криму Україна ніколи не буде в безпеці. Окупована територія є ключовим плацдармом і базою постачання для російських операцій на півдні України. Як перший крок, Україна повинна відмовити Росії у свободі діяти з Криму", - пише видання.

Ось чому Україна неодноразово націлювалася на найцінніший актив Росії - Керченський міст. Сили Києва успішно атакували його двічі. Паралельно ЗСУ били по військових об'єктах Росії на території півострова, зокрема по Чорноморському флоту.

Видання зазначає, що Україна має політичну волю та креативність, щоб розпочати масштабну кампанію проти Криму, але США мають забезпечити її успіх. Ймовірно, кримська кампанія складатиметься з трьох етапів:

ізоляція півострова - знищення або принаймні виведення з ладу Керченського мосту, націлення на ключові транзитні вузли, включаючи Генічеський, Сиваський та Чонгарський мости, які з’єднують окупований Крим із Херсонською областю;

удари по військово-морських та авіаційних базаї півострова - це вимагає термінових і великих поставок ATACMS і Taurus;

удари по ключових об’єктах у Російській Федерації, де перегруповуватимуться витіснені російські підрозділи.

Україна вже здійснила незначні успішні атаки на російські бази, порти, аеродроми та штаби в цих прилеглих регіонах, включаючи Новоросійськ, Туапсе, Темрюк і Таганрог. Ці напади слід підтримувати та заохочувати.

"Чому ми маємо вимагати від України не завдавати ударів по російських військових базах, з яких безжально б'ють по Україні? Американські політики повинні визнати, що найкоротший і найпряміший шлях до перемоги для України пролягає через Крим. Україна має бути озброєна, навчена та оснащена з урахуванням кампанії на півострів. Війна Росії проти України почалася з вторгненням до Криму в 2014 році, вона так само закінчиться лише тоді, коли Україна врешті-решт відновить там контроль", - підсумовує видання.

Атаки на Крим: останні новини

Нагадаємо, що в ніч на 5 грудня жители окупованого півострова повідомляли про гучні вибухи у Керчі та Феодосії. Тієї ж ночі окупанти перекривали Кримський міст.

У російському Міністерстві оборони вранці заявили, що Крим опинився під атакою 35 безпілотних літальних апаратів. Вони нібито збили 22 з них, а інші - перехопили.

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