Боррель звернув увагу на наслідки можливої перемоги Росії у війні проти України.

Війна Росії проти України загрожує не тільки Києву, а й європейській демократії. Таку думку висловив високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

Як пише Europa Press, під час заходу The Grand Continent Summit в Італії, присвяченому відносинам Європи зі світом, Боррель зазначив, що в разі перемоги Путіна проект Європейського Союзу "отримає значну шкоду".

"Якщо ми не змінимо курс найближчим часом і не мобілізуємо всі наші можливості, якщо ми дозволимо Путіну виграти війну в Україні і не зможемо зупинити трагедію в Газі, наш проект отримає значну шкоду", – сказав чиновник.

Він зазначив, що в найближчій перспективі питання полягає не в тому, чи зможе Росія здобути перемогу над Україною на передовій, а в тому, що Європа робить, "щоб не дати Росії виграти війну".

Він поставив під сумнів, чи готові країни-члени Євросоюзу вжити всіх заходів і надати всю підтримку, яка потрібна Києву для протидії російської агресії в Україні.

Війна в Україні: прогнози

Foreign Policy пише, що в разі перемоги Росії у війні українці зіткнуться з терором такого масштабу, якого в Європі не бачили з епохи тоталітарного правління 20-го століття. У матеріалі описали всі тактики, до яких росіяни вдаються на окупованих територіях і спрогнозували, що буде з населенням України в разі перемоги Москви. Стаття вийшла на тлі проблем з підтримкою з боку США.

Зазначимо, що раніше секретар Ради національної і оборони України Олексій Данілов запевнив, що наша країна не програє війну, розв'язану Росією.

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