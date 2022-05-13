Офіційних роз'яснень від "Донецькоблгазу" чекають найближчим часом.

Об'ємів газу в Донецькій області для використання залишилося на тиждень-два.

Про це повідомив мер Покровська Руслан Требушкін.

"Газу в області залишилося на тиждень-два. Причиною цього стало пошкодження газогону. Усунути аварійну ситуацію можливості немає, оскільки там ведуться бойові дії. Мешканці, які використовували газ для побутових потреб, мають перейти на електричні прилади", - йдеться у повідомленні.

Над роботою котелень в опалювальний період влада наразі працює.

"Зараз ситуація контрольована. Офіційних роз'яснень від "Донецькоблгазу" чекаємо найближчим часом", - зазначив Требушкін.

Нагадаємо, Луганщина залишилася без світла та води, окупанти крадуть газ із місцевого газопроводу. Уцілілих об’єктів життєзабезпечення в області майже не залишилося, переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля.

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