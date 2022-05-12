Уцілілих об’єктів життєзабезпечення в області майже не залишилося, переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля.

На всій території Луганської області відсутня електрика та водопостачання, окупанти крадуть газ із газопроводу у Новопскові.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Понад 21 тисяча абонентів Луганщини ще залишається із газом. Це жителі п’ятьох населених пунктів, не у кожному з них газ є повсюди. Втім, вчора зафіксовані несанкціоновані зміни режимів транспортування газу, які свідчать про закриття газових кранів на компресорній станції у тимчасово окупованому Новопскові", - зазначив він.

Зокрема, на магістральному газогоні "Новопсков-Шебелинка", що транспортує газ на територію Донецької та Луганської областей.

Крім того, отримано інформацію про самовільне втручання з боку Новопсковського проммайданчика в транзитні потоки газу.

"Зафіксований несанкціонований відбір транзитного газу з магістрального газопроводу "Союз" в газопроводи на неконтрольованій Україною території Луганської та Донецької областей. Фактично мова йде про крадіжку газу", - наголосив голова ОВА.

За словами Гайдая, вцілілих об’єктів життєзабезпечення на Луганщині майже не залишилося.

"Переважну більшість критичної інфраструктури доведеться будувати з нуля. Якісь лінії електропередачі ще можна відремонтувати, але не дозволяють постійні обстріли в районах пошкоджених ділянок. Зараз електропостачання відсутнє всюди в області. Працюють виключно електрогенератори. Немає і централізованого водопостачання", - додав він.

Нагадаємо, наразі на фронті є дві найкритичніші точки - Маріуполь і Луганський напрямок. Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. За його словами, найбільші обстріли на Луганщині відбуваються в районі Рубіжного, Сєвєродонецька. Також росіяни пробують сконцентруватись на Ізюмському напрямку. Також вони перекидують додаткові сили і на Луганщину і на Донеччину - живу силу і техніку.

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