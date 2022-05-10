Тривають бої навколо Попасної, у Рубіжному та Воєводівці.

Луганщина живе без комунікацій, у вільних населених пунктах немає світла, води, газу та мобільного зв'язку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Область залишилася без комунікацій, сьогодні орки ще перебили магістральний газопровід - тепер повний комплект, точніше його відсутність - немає світла, води, газу. Працюємо над відновленням мобільного зв'язку", - зазначив він.

Гайдай зауважив, що російські окупанти продовжують обстрілювати надважливу дорогу Лисичанськ-Бахмут. "Поки чекаємо, маємо надію за декілька днів завезти гуманітарні вантажі для тих, хто залишився, а це понад 40 тисяч мешканців", - написав голова ОВА.

Також він додав, що тривають бої навколо Попасної, гаряче у Білогорівці. Українські захисники продовжують "полювати на росіян, які перейшли на наш берег - зачистка триває".

"Досі тривають бої у Рубіжному та Воєводівці, але наша оборона стабільна", - наголосив Гайдай.

Голова ОВА також повідомив, що евакуація досі неможлива. "Ризикувати ми не можемо. Щойно наші захисники відкинуть рашистів від дороги на відстань, з якої ті не зможуть гатити по "шляху життя", евакуація поновиться", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 травня, російські окупанти перебили магістральний газопровід у Сєвєродонецьку, відтак для запобігання більш серйозної аварії газорозподільні станції перекриті.

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