Ця інформація спрямована на дискредитацію військово-політичного керівництва України.

У Росії запускають фейки про нібито виплату винагороди до тисячі доларів за знищення військовослужбовців Російської Федерації.

Ця інформація спрямована на дискредитацію військово-політичного керівництва України, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"На території Російської Федерації поширюється фейкова інформація, направлена на дискредитацію військово-політичного керівництва України, а саме, надаються нібито докази призначення грошової винагороди за знищення військовослужбовців збройних сил Російської Федерації від 700 до 1 тисячі доларів США", - сказано в повідомленні.

Відео дня

Добровільна здача росіянами техніки

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Верховна Рада визначила розмір винагороди російським військовим за добровільну здачу військової техніки - від 10 тисяч до 1 мільйона доларів в залежності від типу техніки.

Крім того, ним передбачено, що особи, що передають техніку, матимуть право (на їхню вимогу) на збереження в таємниці факту передачі ними придатної для застосування бойової техніки держави-агресора; отримання нових документів з новими установочними даними; безпеку їх перебування на території України; створення умов для виїзду до третьої безпечної країни.

Також ВР звільнила від оподаткування винагороду за передану Збройним силам України справну ворожу бойову техніку.

Вас також можуть зацікавити новини: