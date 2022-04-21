Верховна Рада ухвалила закон, яким звільнила від оподаткування винагороду за передану Збройним силам України справну ворожу бойову техніку.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому проекту закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування винагороди за добровільно передану Збройним силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора" (№ 7278) проголосували 302 народних депутати.
Згідно з пояснювальною запискою, ухваленим документом звільняється від оподаткування (18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору) винагорода за передану справну військову техніку країни-окупанта.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- Верховна Рада 1 квітня законом визначила розмір винагороди російським військовим за добровільну здачу військової техніки - від 10 тисяч до 1 мільйона доларів.
- Законом передбачені такі виплати й для військовослужбовців Збройних сил України, інших структур сектору безпеки та оборони України, громадян України за добровільно передану Збройним силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора.
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