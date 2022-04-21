Винагорода за передану справну військову техніку країни-окупанта коливається від 10 тисяч до 1 мільйона доларів.

Верховна Рада ухвалила закон, яким звільнила від оподаткування винагороду за передану Збройним силам України справну ворожу бойову техніку.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому проекту закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування винагороди за добровільно передану Збройним силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора" (№ 7278) проголосували 302 народних депутати.

Згідно з пояснювальною запискою, ухваленим документом звільняється від оподаткування (18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору) винагорода за передану справну військову техніку країни-окупанта.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Верховна Рада 1 квітня законом визначила розмір винагороди російським військовим за добровільну здачу військової техніки - від 10 тисяч до 1 мільйона доларів.

Законом передбачені такі виплати й для військовослужбовців Збройних сил України, інших структур сектору безпеки та оборони України, громадян України за добровільно передану Збройним силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора.

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