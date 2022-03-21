Центральний банк країни-агресора терміново закуповує 62 нові армійські намети для своїх польових установ.

Після свого перепризначення на посаду голови Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна, можливо, поїде в Україну організовувати на тимчасово окупованих територіях так званий рубльовий грошовий обіг.

Про це повідомив на своїй сторінці у Telegram голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Стало відомо, що Центральний банк терміново закуповує 62 нові армійські намети для своїх польових установ. Це спеціальні військові підрозділи ЦБ, які займаються обслуговуванням як військових частин, так і організацією грошового обігу на тих територіях, де поки що немає стаціонарних філій регулятора. Планують поставити два види наметів – АПМ-12 та наметів М-10. Ці дані свідчать про швидкий можливий десант – батальйон співробітників ЦБ, приблизно в 300 осіб", - зазначив Гетманцев.

24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, кинувши основні сили на штурм Києва.

Після невдалого наступу терористи зосередилися на бомбардуванні інших міст, терорі цивільних, в тому числі шляхом блокування евакуації та підвезення продуктів, і захопленні окремих населених пунктів.

У всіх тимчасово окупованих з 24 лютого селах та містах мирні мешканці чинять опір загарбникам, а місцева влада відмовляється співпрацювати з терористами.

Так, на початку березня у Херсоні містяни зірвали пропагандистську акцію РФ про нібито утворення "Херсонської народної республіки", проте від намірів організувати окупаційні адміністрації на місцях росіяни не відмовилися.

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