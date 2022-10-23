Він зазначив, що навіть створений окупантами "рубльовий патруль" не допомагає поширенню валюти загарбників.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявляє, що жителі тимчасово окупованих територій почали масово позбавлятися рублів.

Про це він написав у Telegram-каналі.

"Жителі тимчасово окупованих територій почали масово позбавлятися рублів. Рашисти на окупованих територіях штучно завищували курс своєї нікому в світі не потрібної валюти. Але зараз вже всі розуміють, що деокупація Херсонщини, а за нею і Мелітопольщини, неминуча. Тож курс різко змінився", - зазначив Федоров.

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Він додав, що в Херсоні "вже дають 5 рублів за гривню, а на заправках взагалі відмовлялися приймати російські гроші".

"В тимчасово окупованому Мелітополі рубль так і не став ходовою валютою. На ринках і в магазинах продавці віддавали перевагу гривні", - написав мер.

Федоров зауважив, що навіть створений окупантами "рубльовий патруль" не допомагає поширенню валюти загарбників.

"А зараз і поготів люди поспішають позбавитися рублів, а гривні бережуть. Бо вірять, що деокупація близько!", - наголосив він.

Міський голова також додав, що після деокупації всі російські рублі миттєво перетворяться у "фантики", бо їх обіг в Україні суворо заборонений.

Ситуація в окупованому Мелітополі

3 жовтня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про початок примусової мобілізації місцевого населення на території окупованого Мелітопольського району Запорізької області.

16 жовтня Федоров заявив, що Збройні сили України готують окуповану частину Запорізької області до звільнення від російських загарбників.

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