Також вони хочуть запустити "Сбєрбанк" на базі Ощадбанку.

В тимчасово окупованому Енергодарі російські загарбники почали вводити в обіг рублі.

Про це повідомляють в Енергоатомі.

"В місті відкрилися магазинчики, де за "дерев’яні" продають сосиски, ковбасу й інші продукти, привезені з Криму, Білорусі та рф. Чи є у тих крамницях покупці? Так, і чимало. Втім річ не в любові до продуктів за радянськими ГОСТами, а у тому, що "живих" українських грошей у людей вже не залишилося. Проте радості й оптимізму "орублєніє" не викликає. Як би не старалися окупанти та їхні прислужники, на заміну гривні загарбницькими грішми місцеві жителі дивляться з острахом", - йдеться у повідомленні.

Також вони хочуть запустити "Сбєрбанк Росії" на базі захопленого українського Ощадбанку.

Повідомляється, що з 1 травня окупанти хочуть ввести в обіг рублі і в Мелітополі. Через спротив населення загарбники збираються залучити до цього "процесу" колишніх працівників банківської системи, відправивши їх на навчання в Ростов-на-Дону.