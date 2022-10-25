Жителі окупованої території "будуть обов'язково притягнуті до відповідальності за законами воєнного часу", стверджує колаборант.

Окупаційна "адміністрація" Херсону пригрозила жителям регіону відповідальністю "за законами воєнного часу" та "видворенням" за відмову приймати російські рублі.

Як заявив так званий "заступник голови адміністрації" регіону Кирило Стремоусов, Херсон нібито "ніхто не здає і здавати не збирається".

У зв'язку з цим Стремоусов роздав рекомендації і пригрозив усім, "хто сьогодні не почує адміністрацію Херсонської області", "видворенням" на підконтрольні Україні території.

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"Жителі Херсона, які сьогодні залишаються в місті, фіксують відмову приймати рублі за харчові продукти. Бариги, які намагаються наживатися на ситуації, будуть обов'язково притягнуті до відповідальності за законами воєнного часу", – заявив колаборант.

Спроба анексії Херсонської області: що варто знати

Наприкінці вересня російські окупанти провели так званий референдум у 4 тимчасово окупованих областях України. У Херсонській області – про проголошення незалежності області та її входження до складу Російської Федерації.

5 жовтня російський диктатор Володимир Путін оголосив про спробу анексії Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України. "Суб'єкти федерації" також отримали своїх "глав". "Губернатором" Херсонської області став колаборант Володимир Сальдо.

При цьому у Кремлі так і не змогли визначитися з "кордонами" тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

Ворог проводить примусову паспортизацію жителів окупованих територій, а в травні ввели в повноцінний обіг рубль.

З серпня на південному напрямку триває контрнаступ ЗСУ. Як повідомлялося, до 21 жовтня ЗСУ звільнили вже понад 80 населених пунктів в Херсонській області.

В даний час окупанти проводять "евакуацію" населення з правого берега окупованої Херсонської області на лівий, а також облаштовують лінії оборони, виводять найбільш боєздатні підрозділи і готуються до вуличних боїв. 19 жовтня на тимчасово окупованих територіях півдня України окупанти ввели "воєнний стан".

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