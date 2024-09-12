Після вибуху залізничного полотна 11 вагонів і локомотив вантажного потягу зійшли з рейок та перевернулись.

В результаті спільної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Сил спеціальних операцій ЗСУ 10 вересня у Бєлгордській області Росії здійснено мінування та підрив на залізничній ділянці "Старий Оскол — Валуйки".

Про це УНІАН повідомило джерело у спецслужбі. Зокрема, внаслідок успішної операції пущено під укіс вантажний потяг, що забезпечував логістичні потреби армії держави-агресора.

За словами співрозмовника агентства, після вибуху залізничного полотна 11 вагонів і локомотив вантажного потягу зійшли з рейок та перевернулись.

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"Вказана залізнична артерія паралізована, низку потягів скасували. Робота над ослабленням держави-агресора Росії триває", - наголосило джерело.

Операції ГУР проти РФ

Як повідомляв УНІАН, під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням з ПЗРК. Винищувач, який упав у море, належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму.

Окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку. Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27. В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили і уламки знищеного Су-30СМ. Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів.

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