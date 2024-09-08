Кіберфахівці ГУР успішно атакували ресурси військових підприємств РФ (відео)

Було отримано доступ до 14 серверів та стерто системні файли та бази даних.

Ресурси військових підприємств Російської Федерації, причетних до ведення геноцидної війни проти України, було успішно атаковано у кіберпросторі.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України в Telegram, кібератака відбулася 7 вересня 2024 року.

"Під ударом опинились підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази, інших запчастин для російської зброї, обладнання для обробки металів", - йдеться у повідомленні.

Також постраждали ресурси компаній, які беруть участь в розбудові об’єктів військової інфраструктури держави-агресора. Серед них - "СМКомплект", "КрістЕлКом", "КонтурНИИРС", "Чіп-проф", "Челябінський завод промислової модернізації", "Сібінструмент", "Смєтка.ру" та низка інших.

Крім того, зазнав труднощів внаслідок атаки і пропагандистський "Сімферопольський форум".

"В результаті кібероперації фахівці ГУР МОУ отримали доступ до 14 серверів, знищили внутрішню інфраструктуру атакованих цілей шляхом стирання системних файлів, баз даних та резервних копій", - наголошується у повідомленні.

Також на сайтах атакованих ресурсів кіберфахівці-розвідники розмістили привітання до Дня Воєнної розвідки України.

Війна в Україні - кібератаки ГУР

Як повідомляв УНІАН, надвечір 30 липня кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України завершили одну з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструкту держави-агресора Росії, уразивши критично важливі ресурси та отримавши доступ до великого масиву конфіденційних даних. Атака тривала безперервно протягом тижня.

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