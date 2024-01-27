Йдеться про компанію, яка відповідає за впровадження інформаційних систем у російській промисловості.

Хакери Головного управління розвідки МО України знищили у "нуль" всю ІТ-інфраструктуру російської компанії IPL Consulting під час нової кібератаки.

В ГУР пояснили, що йдеться про компанію, яка займалася впровадженням інформаційних систем у російській промисловості й позиціонувала себе, як один з найсучасніших проектів на ринку РФ.

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IPL Consulting надавала послуги компаніям, які займалися проектуваннями компонентів для авіації й автомобілів РФ, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, потрібних російському оборонно-промисловому комплексу для війни з Україною.

"Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних", - уточнили в ГУР.

Там прогнозують "болючі" збитки через зачистку баз інформації IPL Consulting: у перспективі постраждають десятки компаній, пов'язаних з "оборонкою" РФ.

Хакери атакували головний провайдер Путіна

23 січня в ГУР також розкрили деталі потужної кібератаки на провайдер "Акадо-телеком". Йшлося про компанію, яка живила інтернетом адміністрацію Путіна та установи ФСБ РФ у Москві. Перші проблеми з трафіком з'явилися 21 та 22 січня, Росія досі не може впоратися з наслідками діяльності хакерів, казала українська розвідка.

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