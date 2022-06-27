У Харкові мінімум троє загиблих і 15 поранених у результаті сьогоднішніх ворожих обстрілів міста.
Про це повідомила радник голови Харківської обласної ради Наталія Попова.
"Обстріл Харкова росіянами. Попередньо - 15 осіб поранено. Серед поранених є діти. Троє загиблих", - зазначила вона.
Попова додала, що це "точно не остаточна кількість".
За відомостями очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, внаслідок ворожого обстрілу Північної Салтівки у Харкові загинули чотири особи, а постраждали - 19, зокрема, чотири дитини.
Нагадаємо, війська Російської Федерації вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого. Супротивник не раз обстрілювали військові та цивільні об'єкти, зокрема, в Харкові та області. У результаті ворожих обстрілів було багато жертв та постраждалих.
27 червня Харківська обласна військова адміністрація повідомила, що російські окупанти в черговий раз обстріляли Харківську область, в тому числі Північну Салтівку (один із районів Харкова). Стало відомо, що постраждали троє мирних жителів.
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